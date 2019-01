Qatar Airways s'offre 5 % de China Southern Airlines

Cet achat s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Qatar en matière d'accords de premier ordre qui l'ont amené à acheter 20 % de IAG SA, propriétaire de British Airways, 10 % de Latam Airlines Group SA, transporteur sud-américain, et une participation presque similaire dans Cathay Pacific Airways Ltd.



Un investissement très prometteur car la Chine devrait, selon les projections de l'Association du transport aérien international, surpasser les États-Unis en tant que premier marché mondial de l'aviation d'ici cinq ans.



China Southern, basée à Guangzhou, a récemment quitté l'alliance aérienne SkyTeam, tandis que Qatar Air a menacé d'abandonner l'alliance oneworld. " Nous avons la possibilité de travailler ensemble et d'établir une relation à long terme ", a déclaré Akbar Al Baker, président-directeur général de la compagnie du Golfe, dans un communiqué.