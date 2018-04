Qatar Airways et sa partenaire Air Italy ont noué un nouveau codeshare. Selon l'accord qui entrera en vigueur le 24 avril 2018, la compagnie du golfe va poser ses codes sur les vols de l'ancienne Meridiana entre Milan Malpensa et 6 destinations domestiques : Catane, Rome (FCO), Naples (NAP), Olbia (OLB), Palerme et Calabre. La liaison Rome Fiumicino et Olbia Costa Smeralda est également concernée par le codeshare.