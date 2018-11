Qatar Airways va booster son offre sur Francfort avec l'A380

L'A380 de Qatar Airways assurera une des deux dessertes quotidiennes de Francfort à partir du 31 mars 2019. Ce changement d'avion donnera la possibilité aux voyageurs d'affaires d'avoir le choix entre la First Class du gros porteur - qui propose un lit plat et une table permettant de dîner à deux – et la Qsuite Business Class installée dans les B777 de la compagnie du Golfe.



L'Airbus assurera la rotation QR67/68. Il décollera ainsi de Doha à 8h05 tous les jours pour se poser à Francfort à 13h40. Il quittera ensuite l'Allemagne à 17h35 et atterrira au Qatar à 00h35. L'A380 dispose de 517 places dont 8 First Class et 48 Business. Il boostera l'offre de la desserte allemande de 23%.



De son côté, le B777 proposera aux voyageurs d'affaires un départ de Doha à 1h35 et de Francfort à 10h55.