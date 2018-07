Qatar Airways va mettre le cap sur Göteborg (Suède)

Qatar Airways assurera 5 vols par semaine entre Doha et Göteborg à compter du 12 décembre 2018. Le Boeing B787-8 s'envolera ainsi de son hub à 1h55 les lundi, jeudi et dimanche pour se poser à l'aéroport de la deuxième plus grande ville suédoise à 6h35. Le retour décollera à 8h05 pour un atterrissage au Qatar à 16h10.



Les fréquences des mercredi et samedi proposeront un départ de Doha à 8h20 (arrivée 13h00) et de Göteborg à 15h10 (arrivée à 23h15).



Le Dreamliner disposera de 22 sièges Business et de 232 places en classe économique.