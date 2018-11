Qatar Airways va réduire ses fréquences entre Doha et Miami lors du programme estival 2019. La compagnie du Golfe ne proposera plus de vols entre les deux villes les lundi et mercredi à compter du 31 mars 2019. Elle assurera ainsi 5 liaisons par semaine au lieu de 7.



Par ailleurs, les vols seront effectués avec un A350-900.