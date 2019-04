Qatar adopte deux nouvelles solutions signées Amadeus

Qatar intègre les solutions Altéa Revenue Availability with Active Valuation (RAAV) d'Amadeus et Amadeus Altéa Booking Intelligence (ABI).



La première calcule la disponibilité en temps réel au point d'origine et de destination et peut être personnalisée afin d'aider la compagnie à ajuster son offre. En parallèle, elle offre également une plus grande flexibilité avec le Passenger Service System d'Amadeus.



La seconde contribue à détecter les réservations abusives ou frauduleuse lors du processus et ce, en temps réel. Elle est également capable de prendre des mesures correctives avant la fin de la réservation.