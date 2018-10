Qu'il est difficile d'accrocher un prospect !

Je vous l’accorde, cette recherche prend du temps. Avant la venue d’internet, la meilleure solution pour prendre contact avec son prospect était souvent l’appel téléphonique à froid. Grâce aux différentes plateformes disponibles sur Internet, il est maintenant possible de qualifier l’intérêt d’un prospect et de ne se concentrer que sur ceux ayant un fort potentiel d’écoute et d’action.



Même si vous doutez de l’intérêt de cette phase, sachez que vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire une bonne première impression et ce, même si vous avez le meilleur produit ou service au monde (un outil technologique d’avant-garde, ou une solution différenciante).



Après cette phase d’étude, vous saurez si vous devez démarcher où non votre prospect. Vous éviterez ainsi de perdre du temps et de lui faire perdre du temps.



L’acheteur à horreur que l’interlocuteur ne connaisse pas la société démarchée. Mais il adore montrer son savoir-faire. C’est paradoxal mais tout à fait normal. Ne soyez donc pas surpris par cette attitude et devenez le maitre du temps afin que l’entretient ne s’inverse pas (beaucoup d’acheteurs sont d’excellents vendeurs de leur entreprise. Ils parlent beaucoup et pour finir, le temps restant pour parler de votre produit/service devient trop limité).



Avant de rencontrer votre prospect, vous devez impérativement préparer la rencontre. Là, je ne développe pas ce point car pour moi, tous les vendeurs savent venir avec « leurs armes ».



Arrive le temps de la rencontre et donc de l’échange. Pour vous aider, il existe un système de questionnement utilisé pour explorer les besoins d'un prospect qui n'a pas forcément conscience d'en avoir, et donc ne les exprime pas spontanément. Il s’agit de la méthode SAFI (Situation, Avantages, Failles, Impact) qui a pour objectif de lui faire prendre conscience de ce besoin qu'il ignore. Elle comporte 4 phases de questionnement :



=> La Situation au sens général

=> Les Avantages de la situation actuelle

=> Les Failles éventuelles

=> L’Impact des failles



Cette méthode, très bien expliquée dans publiés dans l’ouvrage intitulé « La boite à outils du commercial » rédigé par P. Bélorgey, S. Mercier et publié chez Dunod, s'applique lorsque le prospect est a priori non demandeur : celui qui a accepté un rendez-vous par curiosité mais sans réel besoin ; un membre du groupe de décision réticent que ses collègues ne parviennent pas à convaincre ; l'interlocuteur presque convaincu de signer avec votre concurrent…



Posez d'abord des questions neutres sur la situation du prospect, en explorant de façon large son fonctionnement et ses habitudes liées à la solution que vous prétendez lui vendre. Vous pouvez peut-être détecter un besoin latent dont votre prospect n'a pas encore conscience.

Posez des questions sur les avantages de sa situation actuelle ou sur ceux du concurrent. Pour vous répondre, le prospect exprime ce qui est important pour lui, ses critères de choix et ses motivations. Servez-vous en car, au minimum, votre offre devra les inclure.



Posez des questions sur les failles éventuelles du système mis en place par votre prospect ou, autant que possible, celui de votre concurrent... Le doute peut naître alors dans l'esprit de votre interlocuteur. Posez des questions sur l'impact probable de ces failles, afin de lui faire prendre conscience de la nécessité d'examiner une alternative.



Ces 4 phases peuvent vous permettre de faire exprimer au prospect son besoin ainsi révélé ou le reformuler vous-même pour obtenir sa validation. Il est par conséquent mûr pour entendre votre proposition argumentée.