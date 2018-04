Quand la Chine vise le business travel européen

Depuis son lancement en janvier 2016, Ctrip Customized Travel n’a pas caché ses ambitions : se développer en Europe et s’attaquer aux grands noms du voyage d'affaires, que ce soit Amex GBT ou CWT. Pour affirmer sa présence, l’entreprise chinoise organisera le 16 avril prochain son premier Business Summit à Budapest, en Hongrie. Objectif ? rencontrer des fournisseurs de voyages européens afin de tisser des liens commerciaux pour mieux répondre aux besoins d'un nombre croissant de voyageurs d'affaires chinois.Si le business travel est un objectif affirmé, l’entreprise veut aussi se développer dans le monde du loisir. Selon le "Customized Travel Report" de Ctrip, 2017 a marqué le début de la popularisation des voyages personnalisés en Chine. Plus d'un million de demandes ont été faites en 2017. 60% pour le tourisme intérieur avec Sanya, Xiamen, Beijing, Lijiang et Shanghai comme les cinq destinations les plus populaires pour les voyageurs. 60% ont placé les expériences culinaires locales comme prioritaires et 55% ont opté pour des expériences hôtelières uniques. Principaux voyageurs, les Chinois nés dans les années 1980 à 1990. Ctrip tient à répondre directement à leurs besoins.Pour mémoire, Ctrip.com est l'un des principaux fournisseurs de services de réservation d'hébergement, de billetterie de transport, de voyages organisés et de gestion des voyages d'affaires en Chine. C'est le plus grand consolidateur en ligne d'hébergement et de billets de transport du pays en termes de volume de transactions. Ctrip permet aux voyageurs d'affaires et d'agrément d'effectuer des achats par le biais d'une plateforme de transactions et de services composée de ses applications mobiles, de sites Internet et d'un centre de service à la clientèle centralisé, sans frais et accessible 24 heures sur 24.