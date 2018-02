Quand la Ministre des transports « recycle » les ex LOTI

Dans un communiqué, le Ministère des Transports précise qu’il a mis en place une cellule dédiée, qui a déjà permis d’accompagner environ 1 700 chauffeurs ex-LOTI dans leurs démarches administratives pour la reconnaissance de leur expérience professionnelle. Pour répondre à ceux restés "sur le carreau", une convention a été signée pour trouver des solutions de reconversion.



Cet accord, qui mobilise Pôle Emploi, l’AFPA, l’AFT et des organisations d’employeurs du transport routier (marchandises, logistique, voyageurs, déménagement) propose à ces chauffeurs des reconversions dans le secteur du transport routier qui connaît de très gros besoins de recrutement, ou d’accompagner les chauffeurs dans leurs formations pour repasser l’examen d’accès à la profession de conducteur VTC et taxi.



Un « Forum Emploi Transport » sera organisé le 23 février en Ile-de-France. Il proposera un accueil personnalisé des conducteurs avec un premier examen de leur situation individuelle. Les organisations professionnelles de la branche du transport routier ainsi que des entreprises du secteur y présenteront les métiers et les perspectives d’emploi et de carrières. Les contacts ainsi établis entre les conducteurs et les entreprises faciliteront les recrutements.