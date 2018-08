Quand la SNCF ouvre son patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre prochain, SNCF met en scène son passé et lève le voile sur son futur. Une cinquantaine de sites ouvrent leurs portes et invitent le public à découvrir, le temps d’un week-end, la richesse du patrimoine ferroviaire. Visite guidée dans le monde du rail.