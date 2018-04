Quand la grève SNCF inspire les parodies les plus drôles

Après notre nord-américaine qui chantait les effets de la grève à la gare de Toulouse, c'est au tour "des décaféinés" de se moquer gentiment des voyageurs coincés par le mouvement social. Un clin d’œil sur la musique d’Édith Piaf... Qui, elle non plus, ne regrettait rien.Une nouvelle mouture parodique (et réussie) qui aura le mérite de vous faire sourire dans cette période un peu compliquée.