Quand réserver son billet pour faire des économies ?

ARC a analysé avec Expedia les données aériennes collectées entre septembre 2016 et août 2017 afin de connaître le meilleur moment pour réserver un billet. Ils ont découvert que les voyageurs d'affaires pouvaient s'appuyer sur plusieurs astuces pour faire des économies sur leur budget aérien.Pour obtenir des billets éco moins chers – aussi bien pour les vols domestiques qu'internationaux – il est préférable d'acheter sa place un dimanche et de partir un jeudi ou vendredi. L'étude - qui a aussi analysé les différences régionales - précise que les passagers français doivent pour leur part privilégier les décollages le vendredi pour faire des économies sur les vols internationaux et les samedis pour les liaisons intérieures.Par ailleurs, pour les déplacements internationaux, il est déconseillé de réserver sa place en Eco le vendredi pour un départ le dimanche, ce sont les jours les plus onéreux. Pour les vols éco domestiques, il faut aussi éviter de booker son billet un vendredi ainsi que les départs les mercredis.L'analyse confirme également que les meilleures offres sont proposées au moins 30 jours avant le départ. Toutefois, il est souvent compliqué pour les voyageurs d'affaires de s'organiser aussi longtemps à l'avance.Pour faire des économies tout en voyageant en Business et Premium, le scénario est assez similaire. Les meilleurs deals sont proposés les samedi et dimanche. Et ici aussi, il faut privilégier les départs en fin de semaine : les vendredi ou samedi.L'étude révèle également que pour l'Europe les tarifs les plus élevés pour la classe économie du segment international sont enregistrés en décembre. Toutefois, en France, Belgique, Pays-Bas et la Norvège, la période la plus onéreuse est juillet. Les collaborateurs français doivent ainsi privilégier les réservations en mai, mois où l'on trouve les billets les moins chers. Pour les vols domestiques, il faut éviter les réservations en novembre et en revanche privilégier les bookings en août.L'étude complète est disponible sur ce lien