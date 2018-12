Quatrième semaine de grève pour le métro de Lyon

Le matin

Les lignes de Métro A & B circulent normalement.

La ligne C circule à partir de 07h10 - des bus relais desservant les stations Cuire à Hôtel de Ville - Louis Pradel sont mis à disposition.

La ligne D circule à partir de 07h10 - des bus relais desservant les stations Gare de Vaise à Gare de Vénissieux sont mis à disposition.

Les lignes de Funiculaire F1 & F2 circulent à partir de 7h10.



L'après-midi

Les lignes de Métro A & B circulent normalement.

La ligne de Métro C ne circule plus entre 16h30 et 18h00 – des bus relais desservant les stations Cuire à Hôtel de Ville - Louis Pradel sont mis à disposition.

La ligne de Métro D circule uniquement de Gare de Vaise à Grange Blanche entre 16h50 et 18h00 – des bus relais desservant les stations Grange Blanche à Gare de Vénissieux sont mis à disposition.

Les lignes de Funiculaire F1 et F2 ne circulent normalement.



La soirée

Les lignes de Métro A, B et D circulent normalement.

La ligne de Métro C ne circule plus à partir de 22h15 - dernier départ d'Hôtel de Ville Louis Pradel.

Les lignes de Funiculaire F1 et F2 ne circulent normalement.