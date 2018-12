Que mangeront les voyageurs d'affaires à bord d'Air France en 2019 ?

Une nouvelle fois, Air France veut mettre la gastronomie française à l'honneur à bord de ses vols long-courriers. Pour l'année 2019, la compagnie aérienne va confier ses cartes La Première et Business à 7 chefs étoilés au départ de Paris :



Cabine La Première

- Janvier à mars : Michel Roth

- Avril à juin : le regretté Joël Robuchon décédé en août 2018

- Juillet à septembre : Régis Marcon

- Octobre à décembre : Emmanuel Renaut



Cabine Business

- Janvier à mars : Anne-Sophie Pic

- Avril à juin : Arnaud Lallement

- Juillet à septembre : Guy Martin

- Octobre à décembre : Michel Roth



En collaboration avec Servair, ces 7 cuisiniers étoilés ont participé à la conception des menus, au choix des produits et à la création des recettes qui composent les menus d'Air France proposées aux passagers.



Des saveurs locales à la carte

De plus, le transporteur propose gratuitement au départ de Paris et sur l’ensemble des vols long-courriers une sélection de Plats À la Carte en cabine La Première et Business : "Cuisine thaïlandaise", "Tradition chinoise", "Saveur d’Inde", "Saveur du Japon", "Plaisirs de Corée" et "Panier de la mer".