Quel est le passeport le plus puissant au monde ?

Les études se suivent mais ne se ressemblent pas. Si pour les cabinet anglo-saxon Henley & Partners en octobre dernier les Japonais détenaient le passeport le plus puissant, pour l'entreprise québécoise Arton Capital, ce titre revient aux Émiratis.La raison de cette différence ? Le classement ne s'appuie pas sur les mêmes critères. Le premier comptait le nombre de destinations accessibles sans visa tandis que le second - publié début décembre - classe les passeports en fonction du nombre de pays que le détenteur peut visiter sans visa ou en obtenant un à l'arrivée dans le pays.Ainsi dans le top effectué par Arton Capital, les Émirats Arabes Unis sont en tête avec un score de 167.Ils sont suivis par Singapour et l'Allemagne. Les deux pays se partagent la seconde place.Avec un score de 165, la France - pour sa part - est 3e aux côtés du Danemark, de la Suède, de la Finlande, du Luxembourg, de l'Italie, des Pays Bas, de l'Espagne, de la Norvège, de la Corée du Sud et des USA.Le classement complet est disponible ici.