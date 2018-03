Quel opérateur a réussi à prendre le train ?

"L’opérateur a notamment construit un réseau 4G dimensionné spécifiquement pour plusieurs lignes SNCF à grande vitesse (Paris vers Strasbourg, Lille, Lyon, Rennes et Bordeaux)".

QoSi a analysé en 2017 les performances de la connexion internet des opérateurs sur toutes les lignes TGV ainsi sur plus de 18 000 kilomètres de voies secondaires (Intercités, TER, transilien).Globalement, les voyageurs d'affaires ont intérêt à privilégier Orange. L'opérateur offre la meilleure expérience client data sur le réseau ferroviaire français en proportion de tronçon sur l’ensemble du réseau. Le taux de pages web affichées en moins de 10 secondes est globalement de 64% et grimpe à 76% sur le réseau LGV. L'étude rappelleViennent ensuite Bouygues et SFR affichant un taux de réussite web moyen dans les TGV de l’ordre de 42% et 45% respectivement. En revanche sur le réseau secondaire, ils présentent des taux similaires à ceux d'Orange avec respectivement 64% et 62% (64% pour Orange).En revanche, Free a loupé le train. L'opérateur affiche des taux de performances Web très inférieures. Il enregistre des scores de 17% dans les Intercités et TER et de 9% dans les TGV.