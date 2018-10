Quel opérateur offre la meilleure couverture en France ?

"Les moins bons résultats de Free Mobile s’expliquent notamment par une couverture 4G moins étendue que celle des autres opérateurs".

Selon la dernière étude annuelle de l'Arcep, la qualité des services "data" s’améliore sur les réseaux mobiles des quatre opérateurs français : Orange, Bouygues, Free et SFR. Et cela, aussi bien en ville qu'à la compagne.Orange affiche les meilleurs résultats sur l’ensemble des mesures : 95% des appels avec une qualité parfaite, 96% des SMS reçus en moins de 10 secondes et un débit moyen de téléchargement de fichier à 40Mbit/s. De plus, Bouygues Telecom prend globalement l'avantage sur SFR.Enfin, si Free Mobile progresse, il affiche des résultats sensiblement moins bons que les 3 autres opérateurs. Il pêche surtout dans le domaine des activités internet : seulement 64% des vidéos de 2min ont une qualité parfaite (entre 82% et 85% pour ses concurrents) et 66% des pages web sont chargées en moins de 10 secondes (contre 85% à 88% pour ses concurrents).En zone rurale, Bouygues Telecom obtient les meilleurs résultats pour les services voix (89%), SMS (82%) et data, juste devant SFR puis Orange. L'Arcep ajouteLe débit moyen mesuré par l’Arcep continue à progresser. En particulier - et pour la première fois - le débit moyen en téléchargement mesuré en France métropolitaine, toutes technologies confondues, tout opérateur confondu et toutes zones confondues atteint 30 Mbit/s. En 4G uniquement, les débits continuent également à croître, et s’établissent en moyenne à 39Mbit/s.Orange se montre une nouvelle fois très performant dans les transports. L'opérateur offre la meilleure couverture sur les autoroutes, dans les TER et les TGV où pour la première fois les mesures des grandes lignes internationales (Thalys, Eurostar, etc.) ont aussi été intégrées,Dans les métros de Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes et Toulouse, l'opérateur historique a aussi la main pour les services Voix et Navigation Web. En revanche, pour l'envoi de SMS Bouygues offre une meilleure couverture (69% contre 67%)L’ensemble des résultats sont disponibles sur monreseaumobile.fr