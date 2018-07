Quelle approche pour ajuster ses ressources face aux enjeux opérationnels et stratégiques de l’entreprise ?

La GPEC doit intégrer tous les collaborateurs de l’entreprise. La finalité étant de sensibiliser vos équipes autour des contraintes imposées par votre environnement et des choix stratégiques à opérer pour relever au mieux les défis de demain et de donner une dynamique globale à votre projet.



La contribution des acteurs opérationnels reste donc fondamentale : confrontés à leur environnement concurrentiel, réglementaire et technologique ; ils sont les mieux placés pour exprimer les orientations à conduire et par capillarité, sur les compétences à réunir.



Par opposition à une réalité trop fréquente, ou l’on agit en urgence, en réaction à l’acuité du problème, différentes étapes permettent d’élaborer son pilotage.



En premier lieu : faire un état des lieux des besoins en termes d’emplois et compétences pour orienter au mieux les décisions stratégiques en aval.



Prévenir et anticiper l’évolution (qualitative et quantitative) des emplois et des compétences, c’est préparer l’entreprise à relever des enjeux sociaux (départs en retraite, pénurie de main d’œuvre, organisation du travail…) et économiques (positionnement sur un marché, concurrence…).



La GPEC permet de sortir d’une gestion de l’emploi « à chaud » et de mettre en cohérence les compétences des salariés avec l’évolution de l’entreprise.



Vous devez dresser l’état des lieux des emplois et qualifications, analyser les perspectives d’évolution de l’entreprise (développements envisagés, tensions prévisibles) et identifier ses besoins à court, moyen ou long terme, en matière de métiers, de compétences… pour mesurer les écarts entre les ressources disponibles et les besoins identifiés.