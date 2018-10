Quelles compagnies proposent la meilleure technologie aux passagers ?

L'étude s'est concentrée sur les installations des 50 premières compagnies aériennes du monde selon les SkyTrax World Airline Awards 2018, qui exploitent des vols long-courriers (six heures et plus).



La première place du classement revient à Qatar Airways, principalement pour son service Super Wi-Fi lancé en début d'année. Il donne aux passagers des vitesses allant jusqu'à 50Mbps. Il en coûte 10 dollars pour une utilisation illimitée par vol, bien que tous les passagers aient droit à une heure gratuite.



Emirates s'est emparé de la deuxième place du classement. Il donne à chaque passager 20MB de Wi-Fi gratuit, qui doit être utilisé dans les deux heures. 150 Mo de données supplémentaires coûtent 6,99 dollars pour la plupart des passagers ou 500 Mo pour 10,99 dollars.



Une troisième place surprise est revenue à Delta Air Lines, qui n'a atteint que la 37e place aux SkyTrax World Airline Awards 2018. Parmi les facteurs clés, citons sa messagerie mobile gratuite via WhatsApp, Facebook Messenger et iMessage, ainsi que ses abonnements Wi-Fi toute la journée à partir de 16 dollars.



British Airways s'est classée quatrième ; la compagnie aérienne vend du Wi-Fi embarqué sur certaines de ses lignes à partir de 4,99 £ (6,50 dollars)), avec un forfait de mise à niveau offrant le streaming Netflix. Elle s'attend à ce que 90 % de ses aéronefs soient raccordés d'ici 2019.



Bien que les quatre premières places soient toutes occupées par des compagnies aériennes long-courriers de premier plan, la compagnie économique JetBlue Airways a arraché la cinquième place à Cathay Pacific. La compagnie aérienne low-cost new-yorkaise JetBlue Airways, dont le siège se trouve à New York, dispose d'écrans sur tous les vols de plus de deux heures et a également commencé à offrir aux passagers des lignes intérieures américaines un accès Internet via son système Fly-Fi. Ce dernier permet même le streaming vidéo gratuit à partir d'Amazon Video.



"Il n'est pas déraisonnable de supposer que les compagnies aériennes ayant la meilleure réputation ou les sièges les plus chers offriront le meilleur divertissement en vol et le Wi-Fi, mais nos recherches prouvent que ce n'est pas toujours le cas ", déclare Caesar Indra, vice-président principal du développement commercial chez Traveloka. " Certains opérateurs bon marché vont plus loin pour garantir à leurs clients une connectivité fiable."



Les nouvelles options de connectivité s'inscrivent dans la volonté des compagnies aériennes de se démarquer de leurs concurrents et de répondre aux besoins des voyageurs d'affaires qui souhaitent un " bureau dans le ciel " transparent. Cependant, la recherche de Traveloka s'est concentrée uniquement sur les installations en classe économique, où la navigation sur Internet, le contrôle des médias sociaux et la diffusion de vidéos en continu deviennent maintenant possibles, et dans certains cas gratuitement.