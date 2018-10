Quelles sont les clés du bien-être au travail ? (+infographie)

Les Français sont très majoritairement heureux au bureau. Près de 8 salariés sur dix sont satisfaits ou très satisfaits de leur bien-être au travail. 74% des sondés disent aussi se sentir épanouis et utiles.



Quelle est la recette de ce sentiment de bien-être ? Il est lié à une ambiance bienveillante et conviviale (29%) et à un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle (21%).



Les salariés français apprécient surtout la proximité entre leur domicile et leur lieu de travail (29%), la sécurité de leur emploi (27%) et l'ambiance (21%).