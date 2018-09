Quelles sont les lignes aériennes les plus fréquentées au monde ?

Avec plus de 13,4 millions de personnes voyageant sur le service intérieur court-courrier, la ligne entre l'aéroport de Séoul et Gimpo sur l'île de Jeju, au large des côtes de la péninsule coréenne, remporte le titre de liaison aérienne la plus fréquentées au monde.L'itinéraire compte en moyenne 180 vols réguliers par jour - soit un toutes les 8 minutes - transportant principalement des voyageurs d'agrément de la dense capitale sud-coréenne vers l'île, célèbre pour ses plages de sable blanc et son paysage volcanique.



Bien que les États-Unis demeurent le plus grand marché de l'aviation au monde, l'analyse de Routes a révélé que les services aériens de la région Asie-Pacifique dominent les 100 routes les plus fréquentées par les passagers, représentant plus de 70% du total.



Hong Kong - Taiwan est la ligne internationale la plus fréquentée et se classe au 8e rang des lignes les plus populaires, avec 6 719 029 passagers ayant parcouru les 802 km en 2017.



Voici le classement des 10 routes les plus populaires:



Jeju - Séoul (13460306 passagers)



Melbourne - Sydney (9090941)



Sapporo - Tokyo Haneda (8726502)



Fukuoka - Tokyo Haneda (7864000)



Mumbai - Delhi (7129943)



Beijing - Shanghai (6833684)



Hanoï - Ho Chi Minh ville (6769823)



Hong Kong - Taiwan (6719030)



Jakarta - Juanda Surabaya (5271304)



Tokyo Haneda - Okinawa (5269481)