Quels sont les loueurs de voitures les plus appréciés des français ?

Déjà présent sur le podium l’an dernier, le loueur Alamo (4,43/5) arrive en tête du classement, suivi de près par Enterprise (4,41/5) et par Thrifty (4,29/5), nouveau venu dans le palmarès. A l’instar d’Alamo, Thrifty est bien implanté aux Etats-Unis où le service client est particulièrement soigné.



Après avoir figuré pendant plusieurs années consécutives dans le top 3, le loueur Europcar (4,21/5) sort, quant à lui, du classement. Ce dernier étant l’un des loueurs les plus réservés sur Carigami.fr, il génère ainsi plus de retours clients pouvant altérer sa note. Avec une note de 3,18/5, le loueur le moins bien évalué est une nouvelle fois Goldcar, le spécialiste de la location de voitures low-cost. Facturation du premier plein d’essence et pression à l’achat d’assurances sont autant de motifs d’insatisfaction cités par les Français interrogés.



Côté destinations, le Canada (4,32/5), les Etats-Unis (4,31), la France (4,26) et l’Australie (4,23) se distinguent par leur qualité de service et d’accueil. Certaines disparités apparaissent cependant en France : la Guadeloupe (4,41), la Réunion (4,38) et la Martinique (4,22) affichent un meilleur taux de satisfaction que la France métropolitaine (4,05). Les destinations méditerranéennes (Espagne, Italie et Maroc) arrivent, une fois encore, en bas du classement. L’abondance de loueurs locaux aux prestations moins qualitatives que celles de grands loueurs internationaux, expliquent de tels scores.