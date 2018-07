Quels sont les meilleurs loueurs de voiture pour le voyage d'affaires ?

Il s'agit de la quatrième année consécutive où les marques National et Enterprise se sont classées au premier et au deuxième rang, respectivement, parmi les acheteurs de voyages d'affaires. " Nous savons que nos clients s'attendent à une solution de transport totale qui comprend l'efficacité, la qualité du service et une communication efficace. Nous avons donc travaillé d'arrache-pied pour offrir une expérience homogène qui est conforme à ces valeurs ", remarque Don Moore, vice-président des ventes de location d'entreprises et des comptes d'entreprise mondiaux pour Enterprise Holdings, qui possède les marques National et Enterprise.



National Car Rental a obtenu les meilleures notes dans presque toutes les catégories et s'est hissé au premier rang des fournisseurs de location de voitures les mieux notés avec une note globale de 4,44 (sur 5).



Enterprise Rent-A-Car s'est classée juste derrière National à 4,34 (sur 5), ce qui lui a valu une deuxième place sur la liste.



Parce que la technologie est une partie importante de l'expérience de voyage, l'enquête BTN de cette année a inclus pour la première fois des critères sur les interfaces et les capacités des applications mobiles. National et Enterprise ont tous deux investi dans leur technologie d'applications mobiles, ce qui s'est avéré payant pour les participants à l'enquête.



" Nous avons récemment réorganisé nos applications afin de réduire le nombre de clics et d'améliorer la capacité des voyageurs à sélectionner les véhicules à l'avance ", a déclaré M. Moore. La mise à niveau permet aux acheteurs de voyages de gérer efficacement leurs programmes de transport terrestre en leur offrant des outils qui donnent une vue d'ensemble du coût total de possession. " En plus de l'application, nous avons un outil de calcul qui peut déterminer quand la location de voitures est plus rentable pour l'entreprise que pour les employés qui utilisent leurs propres véhicules. "



Avec l'application National Car Rental, les voyageurs reçoivent un seul point de contact pour gérer tous les aspects de l'expérience de location, de la réservation au retour. Tout, des profils aux récompenses, peut être suivi à l'intérieur de l'aéroport et, à certains endroits, les utilisateurs peuvent voir l'inventaire en temps réel et réserver un véhicule spécifique pendant qu'ils sont en route.



De plus, Enterprise s'est concentré sur l'élimination des goulots d'étranglement administratifs au comptoir de location en fournissant une technologie de tablette mobile qui numérise la transaction. Les tablettes LaunchPad proposent une variété d'outils de connaissance de la situation qui fournissent rapidement les options de location dont les clients ont besoin. Qu'il s'agisse de transport d'une heure, d'une journée, d'une semaine ou plus, le processus administratif simplifié crée une meilleure expérience client et permet aux employés de s'engager plus pleinement avec eux.