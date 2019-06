Qui sont réellement les meilleurs transporteurs aériens ?

Avec une configuration en 2/2/2 (Airbus A330-200 sur le Paris-Miami), l'appareil offre 12 sièges dans une cabine spacieuse silencieuse et réellement confortable. N’ayant rien à voir avec la concurrence des grandes compagnies, la classe Premium de Corsair International offre une réelle valeur ajoutée. Le produit est bien pensé et le service est mené de main de maître par des équipes à l’écoute et au service du confort et de la sécurité des clients. En termes de prix, le positionnement de Corsair est intéressant avec un point bas à 1150€ TTC A/R (valable jusqu’au 08/07/19, période de transport à compter 28 juin jusqu’au 13 décembre.



Pour information, Corsair propose, sur l'ensemble de ses vols, la Premium et un contrat nommé Corsair Pro qui retiendra l'attention des grands groupes mais également et surtout des PME et micro-structures.