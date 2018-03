Quimper : Hop! Air France améliorera l'offre sur Orly et lancera Nice cet été

Hop ! Air France a prévu de maintenir ses 3 vols quotidiens entre Quimper et Orly et d'y déployer un avion plus rapide cet été. La compagnie va aussi lancer une liaison saisonnière sur Nice. Cette ligne hebdomadaire pensée a priori pour les clients loisirs pourra rendre service à certains voyageurs d'affaires.