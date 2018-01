RER A et B : le STIF propose des indemnités suite aux problèmes en 2017

Annulations de trains, travaux répétitifs, inondations du RER A… Il n'en fallait pas plus pour que la grogne des clients se fassent entendre avec des menaces de "grève des billets" et le refus de payer les amendes qui ont été dressées par les contrôleurs.



Résultats de cette contestation, une échelle de dédommagement a été mise en place sur un site internet dédié. Toujours selon l'Que Choisir "Une réduction, ou un remboursement de 10 € pour les voyageurs titulaires d’un abonnement Navigo mensuel ou annuel « qui résident ou travaillent dans une commune desservie par le RER A » et ont été affectés par la fermeture du 29 octobre au 1er novembre dernier. 20 € pour les voyageurs travaillant ou résidant sur une commune desservie par le RER B, qui étaient abonnés au moins un mois à Navigo entre mars et novembre 2017". Les étudiants ne sont pas oubliés : 5 et 10 € pour les abonnés scolaires et étudiants à l’offre Imagine R.



Mais tous les voyageurs ne sont pas concernés. Pas de dédommagement pour Paris intra-muros. Pas plus pour les abonnements hebdomadaires ou thématiques (Améthyste ou Solidarités).



Mais si l'offre est intéressante, elle ne concerne pas les voyageurs qui viennent prendre un RER qui n'est pas sur leur commune. Le gros des voyageurs sur les deux lignes du RER concernées.