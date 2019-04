RER A et ligne J du Transilien au ralenti tout le weekend

Il n'y aura pas de train sur la ligne du RER A entre Sartrouvillle et Poissy en raison de travaux. L’interruption de circulation des trains concerne également la ligne J du transilien entre Paris-Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie, via Poissy.



Le week-end du 20-21 avril (de début à fin de service) et le lundi 22 avril jusqu’à 16h, la circulation du RER A sera interrompue dans les deux sens entre Sartrouville et Poissy. Des bus de substitution sont prévus ainsi que le renforcement des lignes régulières.



Sur la ligne J, la circulation est également interrompue entre Saint-Lazare et Poissy, via Poissy.