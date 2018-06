RER A : le trafic interrompu pour la naissance d'un bébé

Le RER A a été arrêté de 11h15 à midi, dans la gare très fréquentée d'Auber (Opéra) ce lundi 18 juin. Grève, panne, colis piégé, suicide ? Non, ouf et pour la première fois, c'était une bonne nouvelle puisque l'interruption du service, de l'Etoile à Nation, quand même !) a été provoqué par la naissance inopinée dans la rame d'un bébé.



Les passagers, d'abord râleurs, ont très vite été informés par le conducteur de la rame et ont pris leur mal en patience. Une quinzaine de personnes - pompiers, policiers et personnel de la RATP - ont aidé sur place, tandis que la rame avait été évacuée dans le calme, a précisé la RATP.



Bonne nouvelle, " La RATP félicite la maman et a tenu à offrir à l'enfant la possibilité de voyager gratuitement sur son réseau jusqu'à ses 25 ans ", a-t-il été précisé.