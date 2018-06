RER B : de nouvelles rames vers les aéroports de Paris

Les voyageurs d'affaires devront faire preuve de patience, ce n'est qu'en 2025 que les nouvelles rames seront effectivement en place sur le RER B, le train qui relie Paris à Roissy CDG au Nord et Orly au Sud. Mais l'espoir fait vivre et c'est un appel d'offres de plusieurs milliards d'euros qui a été annoncé ce jeudi 26 juillet. Le marché porte sur l'acquisition d'un maximum de 180 rames dites Ming, pour "Matériel Interconnecté de Nouvelle Génération". Par ailleurs et hors matériel roulant, " plus d'un milliard d'euros " sont investis " pour moderniser les lignes A et B du RER sur la période 2016-2020 ", a souligné la présidente directrice générale de la RATP Catherine Guillouard.