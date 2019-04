RER B : le trafic au ralenti du 27 avril au 4 mai

Les voyageurs d'affaires sont invités à prendre leurs dispositions lors de leur prochaine escale à Paris. Le RER B entre dans une phase de travaux visant à construire un centre de maintenance et d'aménagement des quais.



Pour rappel, la ligne du RER B dessert les 2 aéroports parisiens : Roissy CDG et Paris Orly. Dès le samedi 27 avril, le trafic sera fortement perturbé sur l'axe Paris-Massy Palaiseau.



Samedi 27 avril la gare de La Croix de Berny sera fermée jusqu'au 30 avril inclus. Dès le 1 mai, l'interruption du trafic sera totale entre les gares de Bourg-la-Reine et de Massy-Palaiseau.



Le retour à la normale est prévu pour le 5 mai selon la RATP. En attendant, des bus de substitution seront mis à disposition des voyageurs entre les gares impactées. La ligne Orlyval menant à l'aéroport sera également fermée. Les voyageurs sont donc invités à prendre l'Orlybus au départ de Denfert-Rochereau.