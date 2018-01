RER C : les inondations se prolongent, la fermeture aussi

La crue de la Seine est plus lente que prévue et les autorités s'attendent à ce que la décrue soit tout aussi lente, si bien que les 7 stations du RER C qui ont été fermées par précaution (Invalides, Saint-Michel, Avenue du Président Kennedy, Boulainvilliers Notre-Dame, Musée d'Orsay, Champ de Mars) le resteront finalement jusqu'au 5 février au moins, annonce la SNCF.Ce dimanche 28 janvier, 11 départements sont toujours en alerte orange aux inondations, et de nombreuses routes secondaires y sont coupées. Les voyageurs d'affaires sont invités à la vigilance.