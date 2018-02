RGPD ou GDPR, le challenge des entreprises

Comme toute autre entité, les asset managers traitent des données personnelles relatives à leurs salariés, à leurs clients (principalement via l’incontournable KYC), à leurs partenaires (et d’autant plus en cas d’externalisation de prestations essentielles et de due diligences renforcées) et à leurs prospects ou contacts. Ils auront donc l’obligation dès mai 2018 de disposer de politiques et procédures adaptées pour assurer une sécurité et un traitement pérenne des données dont ils disposent.



Mais au-delà de la simple mise en conformité réglementaire, le GDPR questionne sur l’évolution du métier. A l’heure où le digital, l’automatisation et la Blockchain augurent une profonde mutation de la profession, ce règlement européen pourrait bien faire « pencher la balance » et cliver les acteurs de l’asset management en deux camps : ceux qui auront les moyens d’assumer une relation B to C avec tout ce qu’elle implique en termes de traitement de données personnelles et ceux qui préfèreront se spécialiser dans la production de produits financiers distribués par les premiers.