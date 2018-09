Radisson Blu: une offre MICE globale à N'Djamena

Situé au bord du fleuve Chari, dans le sud de la capitale,à une quinzaine de minutes de l'aéroport international, le Radisson de N'Djamena propose 175 chambres,dont 38 suites, toutes sont équipées du wifi gratuit, d'un coffre fort,d'un mini-bar et d'une machine à café.Un hôtel particulièrement bien adapté pour une clientèle de voyageurs d'affaires et qui peut aussi retenir l'attention des entreprises souhaitant organiser des événements professionnels avec plus de 12.000 mètres carrés dédiés aux réunions et aux séminaires. Le centre de conférence propose 15 salles pouvant accueillir de 12 à 90 personnes, deux amphithéâtres de 120 places et un auditorium de 800 places. Toutes ces salles sont équipées de matériel moderne pour les projections, le son , la lumière ainsi qu'un service de traduction simultanée avec tout le matériel nécessaire.L'établissement offre donc la possibilité de combiner l'hébergement d'un groupe et l'organisation d'une rencontre sur plusieurs jours.Mais le Radisson a décidé d'ajouter un petit plus à cette offre en proposant l'organisation d'activités "bleisure" en marge des événements de travail. L'hôtel peut ainsi proposer des excursions culturelles sur une ou plusieurs journées. Des activités de loisirs plus culturelles que sportives. Il est ainsi possible de partir à la découverte des origines de l'Homme. C'est dans ce pays que des ossements humains les plus anciens ont été trouvés le 19 juillet 2001 par une équipe dirigée par le paléontologue français Michel Brunet. Les restes de l'Homme de Toumaï sont estimés à plus de 7 millions d'années, le double de Lucy,découverte par Yves Coppens,et qui était jusqu'alors, la plus ancienne trace d'un être humain sur terre.Les voyageurs qui le souhaitent, pourront aussi profiter de la beauté grandiose du désert et goûter aux plaisirs d'un accueil chaleureux et traditionnel. Radisson Blu Hotel de N'Djamena , quartier Sabangali, Cité du 1er décembre, tél +235 22 51 96 19.