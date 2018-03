Radisson Hotel Group lance Radisson Collection

Le groupe Radisson développe une " Radisson Collection ", nouvelle marque «premium lifestyle » pensée pour répondre aux attentes des clients souhaitant des services individualisés et plus personnalisés.



Son porte-folio compte d'ores et déjà 14 établissements. Ils misent sur le design ainsi que l'expérience pendant le séjour aussi bien par le biais de la restauration que le bien-être ou encore du sport et de durabilité. Chaque établissement est situé dans des endroits prestigieux et offrira une atmosphère authentique aux voyageurs d'affaires.



La liste des établissements Radisson Collection

Radisson Collection Strand Stockholm, Suède

Radisson Collection San Marco Venice, Italie

Radisson Collection Ukraina Moscow, Russie

Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi, Russie

Radisson Collection Royal Copenhague, Danemark

Radisson Collection Royal Mile Édimbourg, Écosse

Radisson Collection Varsovie, Pologne

Radisson Collection Ikoyi Lagos, Nigeria

Radisson Collection Agra, Indie



The May Fair London, Royaume Uni, A Radisson Collection Hotel

Old Mill Belgrade, Serbie, A Radisson Collection Hotel

Symphony Style Kuwait, A Radisson Collection Hotel

Hormuz Grand Muscat, Oman, A Radisson Collection Hotel

The Emerald Grand & Spa Lagos, Nigeria, A Radisson Collection Hotel