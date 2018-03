Radisson Hotel Group remplace Carlson Rezidor Hotel Group

La nouvelle identité s'appuie sur la puissante image de marque internationale du nom Radisson pour accroître la notoriété sur le marché, accroître l'efficacité du marketing dans l'ensemble du portefeuille mondial et offrir des expériences afin de faire en sorte que chaque moment compte pour les invités, les propriétaires et les talents.



Pour conforter cette vision, « Every Moment Matters » devient la nouvelle philosophie de service et la signature de l'entreprise et de toutes ses marques hôtelières. Concrètement, ce nouveau nom capitalise sur un partenariat solide entre Radisson Hospitality, Inc. (anciennement Carlson Hotels, Inc.) et Rezidor Hotel Group AB dont le siège social est situé à Bruxelles, Belgique.



8 marques sont désormais au portefeuille du 11ème groupe hôtelier mondial. En chiffres, ce sont 1400 hôtels en exploitation et en développement. Parallèlement, le groupe annonce Radisson CollectionMC, une collection d’hôtels exceptionnels situés dans des endroits emblématiques. 14 hôtels rejoindront la collection après le lancement.