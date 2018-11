Radisson RED s'installe à Portland (Oregon)

Radisson RED Portland Downtown occupe les 8 premiers nivaux d'un nouvel immeuble de 19 étages, le Broadway Tower. L'enseigne du groupe Radisson - inspirée par l'art, la mode et la musique - propose 180 studios dont la décoration s'appuie sur les œuvres d'artistes locaux. Ces chambres sont équipées du wifi gratuit, d'un espace de travail et des dernières technologies.Les voyageurs d'affaires ont également à leur disposition un restaurant qui propose des plats internationaux et des bières de brasseries régionales ainsi qu'un centre fitness ouvert 24/24.Les entreprises peuvent, de leur côté, organiser des événements au sein de l'établissement grâce à 3 salles de réunion et une salle de jeu de 150m². Le plus grand des espaces peut accueillir jusqu'à 100 participants.1455 SW BroadwayPortland, OR 97201USA