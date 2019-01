Radisson atterrit à l'aéroport d'Oklahoma City

Radisson Hotel Oklahoma City Airport abrite 101 chambres et suites. Elles sont toutes équipées d'une télé écran plat, d'un bureau, du wifi gratuit et d'une cafetière.Les voyageurs d'affaires ont également à leur disposition un business center, un restaurant, un bar, une salle de sport et une piscine. Par ailleurs, l'établissement organise une réception dans le lobby tous les jours de 15 à 17h où les hôtes se voient proposer gratuitement du café, du thé et des snacks.Par ailleurs, un service de navettes gratuites pour l'aéroport est proposé aux clients. Les bus partent toutes les 30 minutes tous les jours de la semaine.Les entreprises ont également la possibilité d'organiser de petits événement au sein de l'hôtel. Le bâtiment possède, en effet, une salle de réunion de 25m² pouvant accueillir jusqu'à 12 participants maximum.4716 West I-40 Service RoadOklahoma City73128 USATel : +1 (405) 601-0062Fax : +1 (405) 429-4005