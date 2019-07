Radisson lance un site et une appli multimarques

Le développement de la plateforme et de l’appli Radisson Hotels se veut un des points clés de la stratégie d’exploitation globale du groupe sur les 5 prochaines années. La volonté d’offrir une vision globale de l’offre hôtelière Radisson en constitue la ligne directrice. En quelques clics, l’utilisateur peut en effet connaître les différents établissements Radisson, parmi les 7 marques qu’elle exploite (Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson RED, Park Plaza...) pour une destination donnée. Afin d’optimiser l’expérience, les centres d’intérêts touristiques ou commerciaux (attractions, restaurants...) de la zone géographique sélectionnée sont proposés.



Le système de réservation a été, lui aussi, remodelé, offrant une plus grande convivialité et, par l’utilisation de filtres notamment, un choix facilité de l’établissement le plus adapté aux exigences du client. En cas de requêtes plus spécifiques, un système “click and call” est également à disposition.