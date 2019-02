Radisson s'apprête à ouvrir 6 nouveaux établissements en Egypte

Parmi eux, le Radisson Collection Hotel Cairo Helipolis qui compte 425 chambre et qui ouvrira en 2021, ainsi que le Radisson Blu Serviced Apartments Caire Héliopolis qui ouvrira les portes de 163 appartements d'ici fin 2019.



En 2020, le Radisson Hotel New Cairo accueillera ses premiers clients, suivi du Radisson Blu Hotel Cairo Golf City et le Radisson Blu Hotel and Resort Bai de Makadi.



Enfin, l'ouverture du Radisson Hotel and Resort Ain Sokhna est prévue d'ici à fin 2021. "Nous sommes ravis d'étendre notre présence en Égypte avec six nouveaux hôtels. L'Égypte a toujours été l'un des pays les plus visités en Afrique du Nord et nous croyons fermement en son industrie du tourisme à long terme" , déclare Elie Younes, Vice-President du développement Radisson Hotel Group.