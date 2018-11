Radisson se renforce au Mexique

Radisson Hotel Monterrey San Jeronimo est une adresse pratique pour les voyageurs d'affaires qui souhaitent bénéficier d'un accès rapide aux bureaux installés dans le centre-ville de Monterrey et la zone d'affaires San Pedro Garza García.L'hôtel qui a pris place dans un bâtiment nouvellement construit, propose 98 chambres et suites. Elles sont équipées du wifi gratuit, d'une smart tv et du nécessaire pour se faire un café ou un thé.L'édifice abrite également un restaurant qui sert une cuisine mexicaine et internationale. Les hôtes peuvent aussi se détendre en buvant un verre au bar la Silla. Situé au dernier étage, il offre une vue panoramique sur la ville.En plus d'un service de navettes gratuites, les clients peuvent profiter d'une salle fitness, un business center et une piscine extérieure.Les entreprises ont aussi la possibilité d'organiser des événements dans l'hôtel grâce à 2 salles de réunion combinables. L'espace réuni peut accueillir jusqu'à 60 participants.Av. Insurgentes #4001Col. Colinas de San JerónimoMonterrey, Nuevo León64630 Mexique