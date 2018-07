Raffles, Fairmont, Swissôtel rejoignent Le Club AccorHotels

Près de deux ans après la finalisation de leur rachat par AccorHotels , les enseignes Raffles, Fairmont et Swissôtel ont délaissé leur programme de fidélisation respectif pour rejoindre celui de leur maison-mère, le 2 juillet 2018.Les membres de Raffles Ambassadors, Fairmont President’s Club et Swissôtel Circle se voient attribuer un statut Le Club AccorHotels en fonction de leur niveau dans leur programme d’origine et de l’historique de leurs séjours durant les six derniers mois.Par ailleurs, les e-certificates de Fairmont, les Advantage Awards de Swissôtel et les autres avantages proposés par les deux marques à leurs clients fidèles, sont automatiquement crédités sur les nouveaux comptes Le Club AccorHotels. Ils pourront être utilisés comme à l’accoutumée, jusqu’à leur date d’expiration, pour réserver des séjours dans des hôtels de ces deux marques.En tant que nouveaux membres du programme Le Club AccorHotels, les clients fidèles des 3 enseignes, acquises par la holding française fin 2015 , continuent de profiter des expériences offertes par les trois marques et bénéficient des avantages et services exclusifs proposés en fonction de leur statut Club AccorHotels.De leur côté, les membres actuels du programme de fidélité du groupe hôtelier français peuvent désormais aussi gagner et utiliser des points lors de leurs séjours dans les établissements des marques Raffles, Fairmont et Swissôtel. Avec cette consolidation, les adhérents au Club Accorhotels ont à leur disposition un portefeuille de plus de 3 500 hôtels dans le monde.