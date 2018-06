Raffles s'implante à Varsovie

Le Raffles Europejski Warsaw a pris place dans un palais néo-Renaissance, reconnu comme l’une des plus grandes adresses de l’hôtellerie européenne du XIXe siècle. Il a été restauré ces quatre dernières années.Les 106 chambres et suites arborent une élégance classique : planchers en chêne noirci, art polonais contemporain, bibliothèque d’angle et salles de bains épurées, en marbre rehaussé de touches Art déco. La Suite présidentielle s’étend sur 293 mètres carrés et dispose d’un piano du XIXe siècle, rappelant que ce lieu abritait, dans un précédant chapitre de sa riche histoire, récitals et concerts de piano.L'hôtel possède également une collection de près de 500 œuvres de l’art polonais moderne et contemporain, créées par plus de 120 artistes, dont Tadeusz Kantor ainsi que les figures les plus importantes de l’art contemporain polonais, telles que Wilhelm Sasnal, Monika Sosnowska ou encore Goshka Macuga, nominée pour le Prix Turner.L'établissement offre une large gamme d’options de restauration. Conçu par le célèbre studio espagnol Lázaro Rosa Violán, le Grill Europejski met à l’honneur une cuisine polonaise contemporaine et originale. Le Long Bar, signature incontournable de la marque Raffles et baptisé d’après le bar du Raffles Singapore où le célèbre cocktail Singapore Sling a été inventé il y a plus d’un siècle, se trouve au cœur de l’hôtel. Il propose une carte de cocktails sans égal à Varsovie depuis son comptoir élégant et recouvert de marbre. La cave à cigares est l’endroit idéal pour les amateurs de cigares et les connaisseurs d’alcools d’exception et spiritueux, grâce à son ambiance de club anglais – canapés en cuir, éclairage tamisé et cheminée. Enfin, les gourmands peuvent se rendre à la pâtisserie Lourse WarszawaLes hôtes ont également à leur disposition un spa équipé de six cabines de soins, un gymnase ouvert sans interruption et une piscine intérieure à contre-courant ainsi que des espaces événementiels.Krakowskie Przedmieście 13, 00-071Varsovie, PologneTel : +48 22 255 95 00