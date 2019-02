Réaménagement de l'aéroport de Nantes: la consultation repoussée à l'été prochain

Après une rencontre avec plusieurs élus locaux, notamment de communes riveraines de l’aéroport, le ministère de la Transition écologique et solidaire a décidé de repousser à juin et juillet prochains la concertation qui sera pilotée par la Commission nationale du débat publique (CNDP).



Pour justifier ce report, le ministère explique, " L’État travaille à la définition d’un projet de réaménagement, qui sera confié à un futur concessionnaire, en vue des premiers travaux début en 2022. Dans cette perspective, les élus des territoires ont souhaité que le scénario privilégié par le maître d’ouvrage consiste notamment en un allongement de 400 mètres de la piste existante et en la mise en place d’un couvre-feu consistant à ne pas programmer de vols entre minuit et 6 h du matin. "



L'Etat doit donc revoir sa copie en y intégrant ces nouvelles données. " Afin de prendre en compte cette position consensuelle, les ministres ont demandé à leurs services de modifier et compléter le projet de dossier de concertation en conséquence ", indique le ministère.



Enfin, pour la gestion à court terme de l'infrastructure, l'Etat précise que " Aéroport du Grand Ouest, filiale du groupe Vinci, a pour mission de poursuivre jusqu’en 2021 l’exploitation de l’aéroport et de mener dès cette année les travaux de court terme nécessaires à son exploitation dans des conditions améliorées pour les passagers, notamment les jours d’affluence. "



Le Premier ministre, Édouard Philippe, doit se rendre à Nantes, vendredi 8 février, selon plusieurs médias. Un déplacement au cours duquel il devrait signer le " Contrat d'Avenir ", un document qui liste les engagements financiers de l’État, après l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes.