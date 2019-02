Reconnaissance faciale pour Lufthansa à l'aéroport de Miami

Des bornes scannent le visage des passagers et les comparent à une base de données contenant leur photo afin de déterminer s'ils doivent être autorisés à monter à bord. Le jumelage est terminé en deux secondes et les images proviennent de photos d'identité, de visas ou d'autres documents de voyage déjà soumis.



Grâce à cette technologie, les voyageurs n'ont plus besoin de présenter leur carte d'embarquement et leur passeport à chaque étape de leur traversée d'un aéroport.



Miami International a inauguré une installation entièrement biométrique dans le hall E en février dernier et indique qu'elle a réduit les délais de traitement des compagnies aériennes participantes jusqu'à 80%.