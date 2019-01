Record de trafic pour l'aéroport de Rennes en 2018

Un trafic historique pour l'aéroport de Rennes en 2018. Au total, ce sont plus de 130 000 voyageurs supplémentaires qui ont foulé le tarmac par rapport à 2017. "Ce résultat confirme le dynamisme de la plateforme rennaise, qui progresse de plus de 10% depuis 2010", affirme le groupe Aéroports Rennes Dinard Bretagne.



Une dynamique qui s'explique par l'envolée du trafic sur le réseau national (+31,6%), notamment grâce au voyage d'affaire. Si toutes les lignes internes progressent, les liaisons vers Marseille, Toulouse, Ajaccio et Bastia, enregistrent les plus fortes hausses avec respectivement +28%, +23%, +23,6% et +37,7%.



La ligne Rennes-Paris CDG reste cependant la plus importante de l'aéroport avec 144 827 passagers et une croissance de 10,5%.