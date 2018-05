Récupérer le double de ses clés perdues en moins de 24 heures

A force de jongler entre les dossiers, les rendez-vous d'affaires et les déplacements, il arrive à certains voyageurs d'affaires de perdre non pas leur tête mais leurs clés. SecurKeys vient à la rescousse des assurés français bloqués. L'entreprise propose de garder un double de clé qu’il livrera à ses clients en 24 heures, n’importe où en France ou en Europe. Le prix de l'abonnement : 25€/an. Moins cher qu'un serrurier !



Comme pour les clés de maison, si le client se trouve dans son département de résidence, un agent de sécurité SecurKeys lui ramène son double en une heure.



SecurKeys s’appuie sur une plate-forme digitale et sur son réseau de 150 centres de garde de clés hautement sécurisés et opérés par des entités juridiques possédant les agréments CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurités, établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministre de l’Intérieur).



De plus, pour qu’il soit impossible d’associer des clés à un nom, une adresse ou un véhicule, SecurKeys a développé une série de process garantissant un anonymat total.



L’inscription se fait de façon anonyme en ligne, sans donner son identité ni son adresse. Le paiement est effectué sur une plate-forme de traitement bancaire tierce, les données bancaires ne transitent ainsi jamais vers la plate-forme SecurKeys. Le client imprime un QR code qu’il colle sur une enveloppe dans laquelle il place un trousseau de clé correspondant à un bien (Logement, véhicule…). Le QR code est ainsi le seul lien qui existe entre l’enveloppe scellée contenant les clés et le compte anonyme du client.



La remise des clés sous enveloppe scellée SecurKeys se fait soit en main propre dans un des points confiance de l'entreprise à travers la France, soit dans l’un des 17.000 bureaux de poste pour expédition par courrier RAR anonymisé.



Pour demander ses clés, l'utilisateur peut passer via l'application mobile sécurisée ou via la hotline de l'entreprise. Il décide du lieu de remise son choix.



La société a noué des partenariats avec plusieurs compagnies d’assurance/mutuelle. Elle propose des offres spéciales à leurs clients.