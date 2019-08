Région IDF : des travaux sur l'A104 et N184

Dans le cadre de la rénovation des chaussées de la route nationale N184 Extérieure au niveau de Méry-sur-Oise ce revêtement innovant à fort taux de recyclage sera posé sur une section de 2 voies de circulation d’environ 2000 mètres, qui supporte un trafic cumulé de 60 000 véhicules par jour. Ces travaux de rénovation prolongent ceux réalisés en 2018 (RN184 Intérieure PR10 à 14).



Les travaux sont prévus du 5 août au matin jusqu'au 23 août au soir, soit 19 jours en continu. "Pour garantir les conditions de sécurité des usagers et des intervenants pendant les travaux, la route N184 Extérieure sera fermée à la circulation entre l’accès depuis la D44 et la sortie du diffuseur de l’avenue du Fond de Vaux. La circulation du sens extérieur sera basculée sur la chaussée du sens intérieur. La circulation s’effectuera sur 1 voie au lieu de 2. Les entrées et sorties sur la portion de la RN184 extérieure considérée seront fermés et des déviations locales seront mises en œuvre", précise un communiqué.



Concernant l'A104, les travaux réalisés par la direction des routes Île-de-France - DRIEA/DiRIF se dérouleront en continu du 6 août matin au 22 août matin. Afin de garantir les conditions de sécurité des usagers et des intervenants pendant la durée des travaux l’autoroute A104 extérieure sera fermée à la circulation entre la sortie 3 (sortie obligatoire) et la jonction avec l'A3. Par ailleurs, 2 nuits de fermeture seront nécessaires au balisage du chantier en amont des travaux, et 2 nuits de fermeture seront également nécessaires en fin de chantier. Des itinéraires de déviation seront mis en place. Les usagers se rendant à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ou se dirigeant vers Lille depuis l’Est parisien seront invités à emprunter de préférence les autoroutes A4, A86 et A3.