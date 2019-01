Regus a ouvert un 3e espace de coworking à Tunis

Le centre Regus Tunis Urbain Nord a pris place dans un immeuble moderne de huit étages dédié aux entrepreneurs. Il propose aux travailleurs nomades et aux entreprises des bureaux privés, un espace de coworking et une centaine de postes de travail ainsi que des salles de réunion. Il est également équipé d'un accès internet haut débit.Ce nouvel espace offre aux voyageurs d'affaires une situation stratégique à seulement 10 minutes en voiture de l’aéroport international de Tunis-Carthage.Comme dans les autres centres Regus, il met à la disposition des clients corporate des espaces de travail flexibles à la carte (bureaux privatifs, espace de coworking, salles de réunion, business lounge) et une large gamme de services «clef-en-main» (secrétariat téléphonique, gestion du courrier, salles de réunion, domiciliation...).Les équipes du centre accueillent les clients en plusieurs langues : français, anglais, arabe, etc.Lot B17,Centre urbain Nord,1080 Tunis