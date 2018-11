Regus arrive en Gare de Lille Flandres

Situé au cœur du centre-ville, dans l’enceinte de la Gare de Lille Flandres, le nouvel espace de coworking de Regus offre une surface de 1 296 m² répartie sur quatre étages.Il est doté de 155 postes de travail, 44 bureaux privatifs et 38 postes de coworking entièrement équipés prêts à l’emploi. Les entrepreneurs pourront augmenter ou réduire leur espace de travail de manière flexible, en fonction de leurs besoins.Le site permet d'accueillir tous types d’entreprises autour de services sur-mesure : bureau connecté "clef-en-main", services de domiciliation, business lounge et événements de networking mensuels organisés dans chacun des centres de Lille.Tous les membres de la communauté Regus de Lille ont également accès gratuitement aux salons d’affaires du réseau national et international du groupe composé de 120 centres en France et 3200 espaces de coworking/lounge dans le monde.Place de la gare(Accès depuis le hall principal)59000 LilleTel : 0800 023 077