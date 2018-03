Regus arrive en gare d'Amiens

Regus Express est arrivé en gare d’Amiens. Le centre d’affaires occupe 3 étages sur près de 1000m². Il met à la disposition des professionnels 14 bureaux privatifs, un salon d’affaires et un espace de coworking pouvant accueillir jusqu’à 55 personnes. Il dispose également de deux salles de réunion, d'un internet haut débit, d'une cuisine équipée où le café et le thé sont disponibles à volonté.L'espace offre un accès 24h/24 et 7j/7,Il propose l'ensemble des services Regus : des espaces de travail équipés et connectés « clef-en-main », de la domiciliation, du secrétariat téléphonique et surtout une programmation événementielle visant à favoriser les interactions entre les membres de la communauté et le développement de leur chiffre d’affaires.L'entreprise compte désormais 110 centres d’affaires en France et 3000 dans le monde.47, place Alphonse Fiquet80000 Amiens